Astronautas da Nasa vão passar a beber xixi e suor reciclado durante missões espaciais

A Nasa anunciou que está em fase de teste um projeto para transformar xixi, suor e respiração em água e, com isso, atender as necessidades básicas dos seus astronautas quando estão em missão espacial. Segundo a agência, as técnicas avançadas de purificação da urina dos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) já conseguiram atingir a taxa de recuperação de água de 98%. De acordo com o portal ‘Space.com’, cada tripulante da ISS precisa consumir meio litro de água por dia para beber, preparar alimentos e para usos higiênicos como escovar os dentes. A porcentagem alcançada foi possível graças ao Sistema de Monitoramento Ambiental e Suporte à Vida (ECLSS, na sigla em inglês) da estação espacial, que pode converter em água potável as águas residuais coletadas, assim como de respiração e suor. Já o xixi é reciclado a partir do Brine Processor Assembly (BPA), um subsistema da Unidade de Processamento de Urina (UPA). “Este é um passo muito importante na evolução dos sistemas de suporte à vida”, disse em comunicado Christopher Brown, membro da equipe do Johnson Space Center que gerencia os sistemas de suporte à vida na ISS. “Antes do BPA, nossa recuperação geral de água estava entre 93 e 94%”, diz Jill Williamson, gerente de subsistemas de água da ECLSS. “Agora mostramos que podemos atingir 98% de recuperação total de água, graças ao processador de salmoura”. Apesar da ideia parecer estranha e incomum, a Nasa argumenta que o resultado final é de maior qualidade em comparação com os sistemas municipais de abastecimento de água, e que o processo de tratamento é semelhante ao utilizado em alguns sistemas terrestres de distribuição de água, mas adaptado à microgravidade.