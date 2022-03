Eliziane Gama apresenta requerimento para debate com Zelensky no Senado

Senadora quer discutir a guerra com a Rússia e afirmou que presença do presidente ucraniano seria ‘gesto a favor da paz’

Pedro França/Agência Senado Senadora Eliziane Gama é líder da bancada feminina no Senado



A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) apresentou nesta quinta-feira, 17, um requerimento para uma sessão de debates temáticos no Senado com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo a parlamentar, o objetivo seria discutir a guerra com a Rússia e possibilidades de cessar-fogo. “Apresentamos requerimento de Sessão de Debates Temáticos no Senado com Volodymyr Zelensky para discutir a guerra e possibilidades de paz. O Brasil abriga a maior colônia de ucranianos da América Latina e não pode se eximir de debater a crise humanitária e seus graves impactos econômicos”, declarou. Eliziane Gama é líder da bancada feminina e atuou na CPI da Covid-19.

No requerimento apresentado nesta quinta, a congressista afirmou que a participação de Zelensky em uma sessão seria “um gesto do Senado favor da paz” e também de homenagem aos ucranianos “que contribuem com o seu trabalho e cultura” ao progresso do país. “O Brasil tem sido um aliado incondicional da paz e respeita a autonomia das nações. Como não poderia ser diferente, embora entendendo intrincados aspectos históricos que constituíram as nações, creio que o povo brasileiro não quer a guerra unilateral em andamento e torce para que Rússia e Ucrânia possam chegar a acordos, colocando fim à violência e a morte de tantos soldados e civis”, justificou.