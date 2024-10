Em Aracaju, Emília Corrêa vai disputar 2º turno com Luiz Roberto

Candidata do PL teve 41,61% dos votos válidos, enquanto representante do PDT ficou com 23,87%

Reprodução/ Redes Sociais candidatos aracaju



A candidata do PL à prefeitura de Aracaju (SE), Emília Corrêa, irá disputar o segundo turno com o candidato do PDT, Luiz Roberto. Com 99,47% das urnas apuradas, Emília teve 41,61% dos votos válidos, enquanto Luiz Roberto ficou com 23,87%. A candidata do União, Yandra, terminou em terceiro lugar, com 14,45% dos votos válidos. A candidata pelo PT, Candisse Carvalho, ficou com 9,24% dos votos válidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte