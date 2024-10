Ex-ministro Aldo Rebelo fala em ‘dever cumprido’ após ida de Nunes ao 2º turno

Rebelo integrava a Secretaria de Relações Internacionais da gestão Nunes e deixou o cargo para se dedicar à campanha

Pedro França/Agência Senado Sobre o 2º turno, Rebelo cita o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)



O ex-ministro Aldo Rebelo disse, em conversa com jornalistas neste domingo (6), que o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), terá mais opções de alianças no 2º turno contra Guilherme Boulos (PSOL). Rebelo integrava a Secretaria de Relações Internacionais da gestão Nunes e deixou o cargo para se dedicar à campanha. Ele afirmou que as projeções recentes apontavam “insegurança” e “incerteza”.

“Sensação de Dever cumprido. Dentro de uma projeção que gerava muita incerteza e insegurança acabou por se confirmar aquilo que a campanha tinha como propósito, que era o prefeito ir ao 2º turno em 1º lugar”. Sobre o 2º turno, Rebelo cita o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de ministros do presidente Lula (PT), como Simone Tebet, Jader Filho e Renan Filho, para o confronto contra Boulos.

“Nas alianças para o 2º turno, o prefeito dispõe da possibilidade de ampliação das alianças. Nunes É a representação de uma força política heterogênea, que reúne desde Bolsonaro ao grupo de partidos que compõem o governo Lula”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller