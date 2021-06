Em artigo, Mourão fala sobre combate ao coronavírus: ‘Copo está meio cheio’

Em texto, vice-presidente comentou o esforço dos cientistas e o avanço da imunização, destacando que o Brasil é o terceiro país que mais vacinou a população com a primeira dose

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No texto, vice-presidente disse que o governo segue trabalhando "para salvar vidas"



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, publicou um artigo nesta quarta-feira, 2, falando sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No texto, Mourão fala que a chegada da Covid-19 abalou “todo o planeta” e que os cientistas se dedicaram a entender como enfrentar o vírus enquanto a pandemia avançava. “O avião precisava ser construído e aperfeiçoado em pleno voo”, comparou o vice-presidente, que em seguida comemorou os avanços no combate à pandemia. “Hoje, após mais de um ano de estudos, experiências e ações, podemos dizer que o copo está meio cheio. Em breve retomaremos com segurança as nossas vidas de antes. […] Estamos juntos nessa caminhada em busca da nossa proteção e daqueles que mais amamos e assim os convido a permanecermos juntos, acreditando nos avanços e conquistas obtidos e nas ações governamentais em curso”, afirmou Mourão. Em outro trecho, o vice-presidente diz que o Brasil é o terceiro país que mais aplicou a primeira dose de imunizantes contra a Covid-19 no mundo e que o governo teve a “preocupação” de ofertar apenas imunizantes “seguros”. “O Governo Federal continua trabalhando diuturnamente e de forma integrada com os estados e municípios para salvar vidas”, diz Mourão, que conclui: “Em breve, o Brasil se tornará referência em produção de imunizantes com insumos nacionais”.