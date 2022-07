Em Brasília, Lula alinha discurso com parlamentares e amplia base aliada

Ex-presidente orientou que os pré-candidatos não reajam às provocações de adversários e reforçou que o Congresso precisa governar junto com ele em uma eventual vitória

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula recebeu a visita de parlamentares que não faziam parte da sua base aliada, mas que agora estão juntos na campanha política



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pré-candidato à presidência da República se encontrou com parlamentares aliados para alinhar o seu discurso de campanha com o Congresso. Em reunião fechada, o ex-presidente orientou que os pré-candidatos não reajam às provocações de adversários e reforçou que o Congresso precisa governar junto com ele em uma eventual vitória no pleito eleitoral. “O pedido de Lula foi para que a gente entre de cabeça na campanha. Ele quer estar junto dos candidatos nos Estados. Orientou que o Congresso precisa ser fortalecido”, disse um dos parlamentares presentes na reunião.

O ex-presidente também recebeu a visita de parlamentares que não faziam parte da sua base aliada, mas que agora estão juntos na campanha política. É o caso do deputado federal Neri Geller (PP-MT) que foi ministro da Agricultura no governo de Dilma Rousseff e depois se aliou ao presidente Jair Bolsonaro. Em reunião nessa terça-feira, 12, ele selou o apoio do petista para concorrer a uma cadeira no Senado pelo Mato Grosso. O senador Carlos Fávaro, que se aliou ao presidente Bolsonaro no Senado, será o coordenador de campanha de Lula no Mato Grosso. O senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que foi cotado para ser líder do governo Bolsonaro no Senado no início do ano, também esteve presente na reunião.

Na análise do senador Paulo Paim (PT-RS), Lula está indo bem na campanha e nas pesquisas de intenção de voto e isso influencia a chegada de outros aliados. Na terça, Lula participou do ato público “Vamos Juntos pelo DF e pelo Brasil” ao lado do seu candidato à vice-presidência, Geraldo Alckmin, e da militância petista. Na ocasião, Lula lançou os seus pré-candidatos no Distrito Federal. Entre eles, o deputado distrital Leandro Grass, que é o pré-candidato a governador em Brasília. O ex-presidente almoça nesta quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outros senadores. Após o almoço, Lula se encontra com artistas locais do Distrito Federal.