Em busca da reeleição, Bruno Reis lidera pesquisa de intenção de votos para Prefeitura de Salvador

O pré-candidato à Prefeitura de Salvador (BA), Bruno Reis (União Brasil), lidera a pesquisa estimulada, feita pelo Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (27). No primeiro turno, Bruno Reis, atual prefeito da cidade, aparece com 48% das intenções de votos em um dos cenário e 43% em outro, seguido por Geraldo Junior (MDB) com 18% nos dois cenários simulados. Kleber Rosa (PSOL) ficou em terceiro com 7% e a professora Luciana Buck (Novo) ficou em quarto lugar, com 3%. Votos nulos ou brancos somaram 12%. Não souberam ou não quiseram opinar: 12%.

Já a simulação para segundo turno da disputa pela liderança da Prefeitura de Salvador prevê Bruno Reis com 51% das intenções de votos e Geraldo Junior com 24%. Nulos ou brancos: 12%. Não souberam ou não quiseram opinar: 13%. O Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas nos dias 25 e 26 de março de 2024. A pesquisa tem 95% de nível de confiança e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

