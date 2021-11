Em convite para filiação de Moro, Podemos fala em ‘Brasil justo para todos’

Evento ocorrerá na quarta-feira, 10, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília

Marcos Corrêa/PR Moro vai se filiar a um partido político um ano e sete meses depois de deixar o governo Bolsonaro



O Podemos passou a distribuir, na tarde desta segunda-feira, 1º, convites para a filiação do ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro. O evento acontecerá na quarta-feira, 10, às 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e terá transmissão online. “Juntos, podemos construir um Brasil justo para todos”, diz o flyer digital enviado à Jovem Pan por um integrante do partido. A legenda também está criando listas de transmissões em aplicativos de mensagens para disparar informações sobre o ex-ministro da Justiça da Segurança Pública do governo Bolsonaro.

Como a Jovem Pan mostrou, Moro desembarca nesta segunda-feira no Brasil para uma série de encontros com políticos. Na quinta-feira, 4, o ex-magistrado deve se reunir com a cúpula do União Brasil, que será criado com a fusão do PSL com o DEM. Moro assina sua filiação ao Podemos um ano e sete meses depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em abril do ano passado, o então ministro pediu exoneração do cargo e acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal – a acusação resultou em um inquérito aberto pelo então ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a um pedido feito à época pela Procuradoria-Geral da República.