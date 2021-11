57,7% dos brasileiros acham que Moro não deve ser candidato à presidência, afirma pesquisa

Segundo o Paraná Pesquisas, a margem de erro do estudo divulgado nesta segunda-feira é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

O ex-juiz Sergio Moro, figura importante da Operação Lava Jato, chegou a ser ministro no governo Bolsonaro



Uma pesquisa de opinião pública nacional feita pelo instituto Paraná Pesquisas abordou a possível candidatura à presidência da República do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e ex-juiz Sergio Moro em 2022. Em resposta à pergunta ‘O ex-ministro Sergio Moro deve ser candidato a presidente?‘, 57,7% dos entrevistados responderam que não; 35,5% disseram que sim; 6,8% não souberam responder ou não responderam. Foram ouvidas 2.462 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 26 e 29 de outubro em 208 municípios dos 26 estados e Distrito Federal. O Paraná Pesquisas afirma que o índice de confiança é de 95% e que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.