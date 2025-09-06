Em discurso de 7 de Setembro, Lula cita ‘traidores da pátria’ e diz que Brasil ‘não será colônia de ninguém’

Presidente fez pronunciamento em cadeia nacional na véspera do aniversário da independência, defendeu soberania e declarou que história não perdoará ‘políticos brasileiros que estimulam os ataques’ ao país

Ricardo Stuckert/PR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante pronunciamento à nação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou neste sábado (6) sobre a Independência do Brasil, que amanhã completa 203 anos. Em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump e ameaça de mais sanções, articuladas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro — filho de Jair Bolsonaro, antecessor e maior adversário político do PT atualmente —, Lula disse, sem citar o presidente dos Estados Unidos, que o “único dono” do país é o “povo brasileiro. A defesa da soberania nacional será explorada nas manifestações governistas do 7 de Setembro. O petista também abordou em sua fala o Pix, sistema de pagamento alvo de uma investigação pela Casa Branca, e defendeu a regulação das redes sociais.

“Na época da colonização, nosso ouro, nossas madeiras, nossas pedras preciosas, nada disso pertencia ao povo brasileiro. Toda nossa riqueza ia embora do Brasil para ajudar a enriquecer outros países. Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro”, disse Lula.

“Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro. Por isso, defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições. Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A História não os perdoará”, seguiu.

*Em atualização