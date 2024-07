Em evento com mais de 500 pré-candidatos a vereador, Nunes critica ‘planos mirabolantes’ para SP

Encontro realizado na zona sul da capital paulista contou com a presença de militantes, lideranças da aliança da qual o prefeito faz parte e secretários municipais

Divulgação/MDB

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reuniu na noite desta quinta-feira (11) com mais de 500 pré-candidatos a vereador dos 12 partidos que compõem a frente ampla que apoia sua reeleição. O evento, realizado no Villagio JK, na Vila Olímpia, zona sul da capital paulista, contou com a presença de militantes, lideranças da aliança e secretários municipais. Cerca de mil pessoas participaram do encontro. Em seu discurso, Nunes agradeceu o apoio dos partidos de sua coligação (MDB, PL, PSD, Republicanos, União Brasil, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza e Avante) e destacou que possui o maior número de pré-candidatos a vereador em São Paulo para as eleições municipais de 2024, com cerca de 700 postulantes.

“Somos o maior time. E falo time, porque time joga junto, unido no mesmo propósito, um ajudando o outro. E é assim que vamos atuar neste pleito. Temos muito o que mostrar para as pessoas. Temos trabalho, ações e projetos que melhoraram a vida dos paulistanos e que elevaram São Paulo de patamar”, afirmou Nunes. O prefeito também celebrou o aumento da arrecadação municipal durante sua gestão e criticou pré-candidatos que prometem “planos mirabolantes”, mencionando a proposta de um teleférico apresentada por Pablo Marçal, do PRTB. Durante o evento, Enrico Misasi, presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo, apresentou a Diretoria-Executiva da pré-campanha e anunciou a criação da Casa dos Vereadores. Localizado no 21º andar do edifício Joelma, o espaço fornecerá infraestrutura para que os pré-candidatos a vereador utilizem durante a pré-campanha e a campanha, oferecendo auditório, internet, computadores e telefone para trabalhos, treinamentos e reuniões.