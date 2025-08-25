Em evento do Republicanos, presidente do partido cita Tarcísio como próximo candidato à Presidência

Marcos Pereira afirma que legenda poderá ter candidato se “conjuntura dos acontecimentos permitir”

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Esfera Brasil, reúne ministros, governadores, prefeitos, congressistas e lideranças do setor privado para debater desafios e oportunidades para o Brasil durante o Seminário Brasil Hoje, que acontece nesta segunda-feira (25) no Palácio Tangará na zona sul de São Paulo



O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), fez um convite direto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ser candidato à presidência da República no ano que vem. O deputado federal mencionou o governador como eventual presidenciável, “se a conjuntura permitir”. O Republicanos realiza evento de comemoração aos 20 anos de partido nesta segunda-feira, em Brasília.

“Ano que vem teremos eleições gerais, seremos um dos poucos partidos a existir depois das eleições . Para isso, vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais e federais e senadores. E, quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato à Presidência da República. Não é, Tarcísio?”

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, endossou a fala de Marcos Pereira e disse que o partido poderá ter um candidato à presidência.“O partido já teve dois vice-presidentes, está quase na hora de ter um presidente”, afirmou. Aliados do governador tem dito que a candidatura nacional dele depende do aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do apoio dos demais partidos de direita. PP, União Brasil, PSD e parte do MDB já mencionam Tarcísio como nome de consenso para ser representante da centro-direita no ano que vem.