Tarcísio e Ciro Nogueira discutem cenário eleitoral para 2026

Durante o encontro, que contou com a presença de representantes do mercado financeiro, empresários e presidentes de partidos como PSD, União Brasil, PP e PL, a candidatura de Tarcísio à Presidência da República foi amplamente defendida

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 20h01
Reprodução/Youtube/JovemPanNews tarcísio de freitas Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de um evento ao lado de outras lideranças políticas para discutir o cenário eleitoral de 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de um evento ao lado de outras lideranças políticas para discutir o cenário eleitoral de 2026. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou a expectativa de que o PL apoiará Tarcísio caso Bolsonaro permaneça inelegível. Ele também revelou um compromisso firmado pelo governador.

“O Tarcísio já declarou, eu tive um jantar com ele há um ano e meio atrás, ele falou: ‘se eu for candidato, eu vou pro PL’. Num jantar com os governadores, ele falou na frente de cinco governadores: ‘se eu for candidato a presidente, eu vou pro PL’.” Tarcísio, por sua vez, fez um discurso que remeteu ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e seu famoso slogan. Ele destacou a necessidade de um líder arrojado para impulsionar o país.

“Aquele líder carismático, aquele líder popular e aquela pessoa que governou o Brasil por muitos anos, já não estava mais lá e o Brasil imerso na confusão. Temos saída? Eis que vem Juscelino Kubitschek. E a gente tem o ingresso do Juscelino Kubitschek, ele vem com o lema ousado, né, 50 anos em 5. […] Eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo, eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em quatro. Isso está muito claro.”
Ainda no evento, Tarcísio defendeu a redução do número de ministérios, reforçando sua plataforma de gestão.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, que atuou como mediador do debate, fez diversos elogios ao governador, tratando-o como o principal nome da direita para a próxima eleição presidencial. O apoio a Tarcísio foi ecoado por outros líderes presentes, como Antônio Rueda, do União Brasil, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e Gilberto Kassab, presidente do PSD. Kassab, inclusive, afirmou que seu partido abriria mão de uma candidatura própria para apoiar o governador de São Paulo em 2026.

