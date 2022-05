Em meio a críticas à Petrobras, Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia

Exoneração de Bento Albuquerque foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 11, que traz a nomeação de Adolfo Sachsida como novo ministro

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Troca na pasta acontece dias após o presidente fazer novas críticas à política de preços da Petrobras



O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a troca no comando do Ministério de Minas e Energia. A exoneração do agora ex-ministro Bento Albuquerque foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 11, que também nomeia Adolfo Sachsida para ocupar o cargo de Ministro de Estado de Minas e Energia. A troca na pasta acontece dias após o presidente fazer novas críticas à política de preços da Petrobras e os recentes aumentos dos combustíveis. “Eu não posso entender a Petrobras faturar horrores durante a crise da pandemia e agora guerra lá fora. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, é inadmissível. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Quem paga a conta desse lucro é a população brasileira”, declarou Bolsonaro, em live na semana passada, onde questionou possíveis novos aumentos nas tarifas da estatal, ligada ao Ministério. Na ocasião, ele chegou a citar o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, afirmando que eles não poderiam aumentar a tarifa do diesel, o que acabou sendo confirmado na segunda-feira, 9, com alta de R$ 0,40 na tarifa para as distribuidoras