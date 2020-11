Em Natal, candidato do PSL à Prefeitura agride equipe de reportagem da Jovem Pan

Delegado Leocádio (PSL) arrancou a máscara do rosto do cinegrafista e tentou pegar o celular do repórter; ele estava em uma sessão eleitoral diferente da qual vota e se irritou ao ser questionado pela equipe

Reprodução/Facebook Candidato Delegado Leocádio (PSL)



O candidato à Prefeitura de Natal, Delegado Leocádio (PSL), agrediu a equipe de reportagem da Jovem Pan neste domingo, 15. Segundo informações do repórter Ícaro Carvalho, a equipe acompanhava o dia de votação na Universidade Potiguar (UNP), na Avenida Roberto Freire, e abordou o candidato do PSL que estava no local, apesar de não votar em nenhuma das sessões localizadas na universidade. Ao ser questionado se já havia votado, Leocádio se irritou e tentou tomar o celular do repórter e arrancou a máscara do repórter cinematográfico, Magnus Nascimento. “Foi realmente muito complicado o que vivemos hoje. Apuramos que ali não era o local de votação do candidato e, talvez, por esse motivo ele tenha se irritado e agido com muita rispidez com a reportagem. O nosso fotógrafo Magnus Nascimento teve a sua máscara arrancada pelo candidato, que ainda acertou um soco na lateral do corpo dele e saiu falando palavrões, mas não foi grave e estamos bem nesse momento. O sistema Tribuna [do jornal Tribuna do Norte], aqui em Natal, também nos deu todo o apoio”. comentou o repórter.

O candidato do PSL vota no bairro Candelária, localizado “do outro lado da cidade”. “Pregamos essa questão da democracia na nossa sociedade e um dos pilares da democracia é a imprensa livre, então realmente é um fato muito lamentável”, relatou o repórter à Jovem Pan. Um dos correligionários que acompanhava o Delegado Leocádio no momento da agressão usava algemas penduradas pescoço – o acessório vem sendo usado como símbolo de campanha do candidato, que é delegado aposentado da Polícia Civil. De acordo com a última pesquisa eleitoral realizada em Natal, o Delegado Leocádio aparece em terceiro lugar – atrás do Senador Jean (PT) e de Álvaro Dias (PSDB), que disputa a reeleição.