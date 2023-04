Em nova limpa no GSI, Cappelli exonera 26 servidores e três secretários nacionais

Exonerações fazem parte de determinação do presidente Lula para remodelação do quadro de efetivo do gabinete

Jerônimo Gonzalez/MJSP Ricardo Cappelli assumiu o GSI interinamente após saída de Gonçalves Dias



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo ministro interino Ricardo Cappelli, exonerou nesta quarta-feira, 26, três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta, além de 26 militares que integravam o quadro de servidores. A “limpa” faz parte de determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao atual ministro em relação aos recentes episódios envolvendo integrantes do GSI e os atos de 8 de Janeiro, especialmente após a demissão do general Gonçalves Dias, então chefe do órgão de segurança. No início da semana, Cappelli já havia informado que 35% do efetivo do GSI, nomeados no governo de Jair Bolsonaro, havia sido trocado por novos servidores. “A medida faz parte do processo de renovação da pasta determinada pelo presidente Lula”, afirma o GSI, em nota à imprensa ao justificar as demissões. As exonerações serão publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta.

Veja a lista de exonerados divulgados pelo GSI: