Em prisão domiciliar, Bolsonaro é convidado para posse de Nunes Marques

Convite faz parte do protocolo do Tribunal Superior Eleitoral para ex-presidentes

Samuel Figueira/TRF-1 Região Kassio Nunes Marques



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado pelo TSE para a posse do ministro Kassio Nunes Marques, que será empossado como presidente da Corte nesta terça-feira (12). Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março, condenado pela tentativa de golpe de Estado.

Além dele, os nomes de todos os ex-presidentes e do atual, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão na lista protocolar de convidados, como confirmado pela assessoria do TSE. A cerimônia de posse está marcada para iniciar às 19 horas desta terça-feira (12), no plenário do edifício-sede da Corte, em Brasília, marcando o início da gestão que conduzirá as eleições gerais de 2026.

Natural de Teresina (PI), Kassio Nunes Marques tem 53 anos e foi indicado ao Supremo em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro aposentado Celso de Mello. Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília. Foi advogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí.

Nunes Marques foi eleito para comandar o TSE em eleição simbólica, porque a escolha do comando do tribunal é feita por antiguidade entre os ministros do STF. O vice-presidente será o ministro André Mendonça.