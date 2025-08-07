Jovem Pan > Notícias > Política > Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe visita de Tarcísio de Freitas após autorização de Moraes

Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe visita de Tarcísio de Freitas após autorização de Moraes

Governador de São Paulo ficou por cerca de uma hora com o ex-presidente e depois seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibanes Rocha

  • 07/08/2025 18h04
HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas (Republicanos), Governador de São Paulo, e o ex-Presidente, Jair Bolsonaro (PL), durante a Conferência de Política Ação e Conservadora - CPAC Brasil 2024, realizada no Expocentro, em Balneário Camboriú Bolsonaro está em prisão domiciliar desde segunda-feira (4)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), visitou nesta quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ele está detido. O governador permaneceu na casa de Bolsonaro por cerca de uma hora e depois seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibanes Rocha. O chefe do Executivo paulista conseguiu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o encontro em Brasília. Tarcísio é ex-ministro e aliado de Bolsonaro.

A autorização da visita ocorreu logo depois que os advogados de Bolsonaro concordaram com pedidos de visita feitos ao ex-presidente pelo governador paulista, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) e outros quatro nomes – três deputados e um empresário. Bolsonaro está em prisão domiciliar deste segunda-feira (4). Além de Tarcísio outros político como: a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS). Celina, inclusive, solicitou ao STF a remarcação da sua visita a partir de domingo (10).

