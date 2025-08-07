Em prisão domiciliar, Bolsonaro recebe visita de Tarcísio de Freitas após autorização de Moraes

Governador de São Paulo ficou por cerca de uma hora com o ex-presidente e depois seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibanes Rocha

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro está em prisão domiciliar desde segunda-feira (4)



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), visitou nesta quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ele está detido. O governador permaneceu na casa de Bolsonaro por cerca de uma hora e depois seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibanes Rocha. O chefe do Executivo paulista conseguiu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o encontro em Brasília. Tarcísio é ex-ministro e aliado de Bolsonaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A autorização da visita ocorreu logo depois que os advogados de Bolsonaro concordaram com pedidos de visita feitos ao ex-presidente pelo governador paulista, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) e outros quatro nomes – três deputados e um empresário. Bolsonaro está em prisão domiciliar deste segunda-feira (4). Além de Tarcísio outros político como: a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS). Celina, inclusive, solicitou ao STF a remarcação da sua visita a partir de domingo (10).