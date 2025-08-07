Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

Na decisão de Moraes disse que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas

  07/08/2025
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro após descumprimento de cautelar Desde 2018, quando foi alvo de uma facada durante campanha eleitoral, Bolsonaro tem enfrentado problemas de saúde na região do estômago e enfrentou diversas cirurgias.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quinta-feira (7), o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber visitas de seus médicos particulares: Cláudio Augusto Vianna Birolini, Luciana de Almeida Costa Tokarski, Erasmo Tokarski e Leandro Santini Echenique. O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro. Na decisão de Moraes disse que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas, a necessidade de eventual internação. Desde 2018, quando foi alvo de uma facada durante campanha eleitoral, Bolsonaro tem enfrentado problemas de saúde na região do estômago e enfrentou diversas cirurgias. Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão de Bolsonaro. O ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo. O julgamento deve ocorrer em setembro.

