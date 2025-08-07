Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

Na decisão de Moraes disse que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta quinta-feira (7), o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber visitas de seus médicos particulares: Cláudio Augusto Vianna Birolini, Luciana de Almeida Costa Tokarski, Erasmo Tokarski e Leandro Santini Echenique. O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro. Na decisão de Moraes disse que, em caso de urgência, a defesa de Bolsonaro deverá comprovar, no prazo de 24 horas, a necessidade de eventual internação. Desde 2018, quando foi alvo de uma facada durante campanha eleitoral, Bolsonaro tem enfrentado problemas de saúde na região do estômago e enfrentou diversas cirurgias. Na segunda-feira (4), Moraes decretou a prisão de Bolsonaro. O ex-presidente é investigado por mandar recursos, via pix, para bancar a estadia de seu filho no exterior. Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo. O julgamento deve ocorrer em setembro.