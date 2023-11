Embraer firma acordos de cooperação e investimentos com a Arábia Saudita

Pacto abrange as áreas de aviação civil, defesa e segurança, e mobilidade aérea urbana

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Embraer firmou três acordos de cooperação com o governo saudita



Em resultado da missão do governo brasileiro à Arábia Saudita, a Embraer firmou três acordos de cooperação nas áreas de aviação civil, defesa e segurança, e mobilidade aérea urbana. Eles possibilitam colaborações públicas e privadas, expandindo investimentos e parcerias com a indústria local, além de impulsionar as exportações brasileiras. Os acordos incluem: memorando de entendimento de cooperação e parcerias com o governo saudita; memorando de entendimento com a SAMI, empresa saudita de Defesa; memorando de entendimento da EVE, o “carro voador”, com a FlyNas, sobre operações de táxi aéreo no país. Os detalhes desses acordos serão anunciados durante o Seminário Embraer, realizado nesta quarta-feira, 29, à tarde na Arábia Saudita, com a abertura feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).