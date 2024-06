Empreiteiras da Lava Jato rejeitam proposta do governo para acordos de leniência

CGU irá elaborar uma nova alternativa para ser discutida em uma reunião marcada para a próxima terça-feira

Divulgação/CGU Empresas não concordaram com os termos indicados pela CGU



As empreiteiras envolvidas na renegociação dos acordos de leniência da Operação Lava Jato rejeitaram a proposta mais recente apresentada pelo governo Lula. As sete empresas não concordaram com os termos indicados pela CGU (Controladoria-Geral da União). Diante da recusa, o órgão irá elaborar uma nova alternativa para ser discutida em uma reunião marcada para a próxima terça-feira (18). Na quarta-feira (12), a Andrade Gutierrez solicitou ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), uma nova audiência de conciliação, devido à falta de consenso. O magistrado ainda não se pronunciou sobre o pedido. Caso seja aceito, será a segunda rodada de negociações na corte, sendo a primeira realizada em fevereiro.

A Andrade Gutierrez afirmou que, desde o início do procedimento de conciliação determinado pelo ministro, foram realizadas reuniões coletivas e individuais entre as autoridades e as empresas envolvidas nos acordos. A CGU cobrou respostas das empresas participantes das discussões e solicitou retorno até quinta-feira (13). O prazo final para a definição dos novos termos é dia 26 deste mês, conforme determinado pelo ministro. A Controladoria assegura que o prazo será cumprido.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA