Empresária terá que pagar R$ 200 mil a Sergio e Rosângela Moro por danos morais

Roberta Moreira Luchsinger acusou o casal Moro de fraude eleitoral e fez publicações ofensivas nas redes sociais

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sergio Moro é hoje senador da República pelo Paraná



A Justiça de São Paulo condenou a empresária Roberta Moreira Luchsinger a pagar R$ 200 mil em indenizações por danos morais ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP). Cada um deverá ser indenizado em R$ 100 mil. Cabe recurso da ação. Lushsinger acusou o casal de fraude eleitoral, na campanha de 2022, envolvendo suposta mudança de endereço residencial do Paraná para São Paulo dos dois candidatos. Para divulgar sua denúncia, a empresária também usou as redes sociais com publicações que incluíam ofensas ao casal Moro. Na decisão, emitida pela 20ª Vara Cível da justiça de São Paulo, a juíza Elaine Evaristo afirma que “a ré ultrapassou todo e qualquer limite da liberdade de expressão”. A magistrada alega ainda que a empresária agiu de forma leviana, atribuindo, sem provas, atos criminosos aos autores da ação.

Filiada ao PSB, Roberta Luchsinger tentou se candidatar a deputada federal por São Paulo, em 2022, e a deputada estadual, em 2018, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela também já foi casada com o ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satiagraha. Além do pagamento de R$ 200 mil, a empresária terá que pagar as custas e despesas processuais da ação, bem como os honorários advocatícios, e retirar do ar as publicações ofensivas contra Sergio e Rosângela Moro, no prazo de cinco dias.