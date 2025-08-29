Empresários são detidos por suspeita de envolvimento em plano para assassinar promotor de Justiça em Campinas

Esquema também visava a morte de um comandante da PM; ordem para o crime teria sido emitida por Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, que é um membro de alto escalão do PCC e atualmente está foragido

Reprodução Ministério Público / Arquivo pessoal Detidos, identificados como Maurício Silveira Zambaldi, apelidado de "Dragão", e José Ricardo Ramos, foram capturados na cidade de Campinas



Dois empresários foram detidos, na manhã desta sexta-feira (29), sob a suspeita de estarem envolvidos em um esquema para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, em colaboração com a facção criminosa PCC, conhecida como Primeiro Comando da Capital. Além do promotor, o plano também visava a morte de um comandante da Polícia Militar. A ordem para o crime teria sido emitida por Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, que é um membro de alto escalão da facção e atualmente se encontra foragido. Os detidos, identificados como Maurício Silveira Zambaldi, apelidado de “Dragão”, e José Ricardo Ramos, foram capturados na cidade de Campinas. Durante a operação, um terceiro homem foi levado à delegacia após tentar se desfazer de um celular ao perceber a presença policial.

A ação faz parte da Operação Linha Vermelha, que investiga uma série de crimes, incluindo organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, os empresários teriam contribuído financeiramente para a compra de veículos e armamentos que seriam utilizados na emboscada contra o promotor, mas o plano foi frustrado antes de ser executado.

O juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas autorizou mandados de prisão e busca e apreensão, que foram cumpridos por equipes do 1º Baep e do Ministério Público. Mijão é considerado um dos principais operadores do tráfico de cocaína do PCC e, mesmo fora do Brasil, continua a coordenar atividades ilícitas. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no plano de assassinato.

