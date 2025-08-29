Jovem Pan > Notícias > Política > Empresários são detidos por suspeita de envolvimento em plano para assassinar promotor de Justiça em Campinas

Empresários são detidos por suspeita de envolvimento em plano para assassinar promotor de Justiça em Campinas

Esquema também visava a morte de um comandante da PM; ordem para o crime teria sido emitida por Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, que é um membro de alto escalão do PCC e atualmente está foragido

  • Por da Redação
  • 29/08/2025 16h40
Reprodução Ministério Público / Arquivo pessoal emprasioa promotr campinas Detidos, identificados como Maurício Silveira Zambaldi, apelidado de "Dragão", e José Ricardo Ramos, foram capturados na cidade de Campinas

Dois empresários foram detidos, na manhã desta sexta-feira (29), sob a suspeita de estarem envolvidos em um esquema para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, em colaboração com a facção criminosa PCC, conhecida como Primeiro Comando da Capital. Além do promotor, o plano também visava a morte de um comandante da Polícia Militar. A ordem para o crime teria sido emitida por Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, que é um membro de alto escalão da facção e atualmente se encontra foragido. Os detidos, identificados como Maurício Silveira Zambaldi, apelidado de “Dragão”, e José Ricardo Ramos, foram capturados na cidade de Campinas. Durante a operação, um terceiro homem foi levado à delegacia após tentar se desfazer de um celular ao perceber a presença policial.

A ação faz parte da Operação Linha Vermelha, que investiga uma série de crimes, incluindo organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, os empresários teriam contribuído financeiramente para a compra de veículos e armamentos que seriam utilizados na emboscada contra o promotor, mas o plano foi frustrado antes de ser executado.

O juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas autorizou mandados de prisão e busca e apreensão, que foram cumpridos por equipes do 1º Baep e do Ministério Público. Mijão é considerado um dos principais operadores do tráfico de cocaína do PCC e, mesmo fora do Brasil, continua a coordenar atividades ilícitas. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no plano de assassinato.

Publicado por Sarah Paula
*Reportagem produzida com auxílio de IA

