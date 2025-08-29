Cetesb suspende queimadas controladas em São Paulo por 30 dias

Objetivo principal é reduzir os riscos de incêndios florestais, abrangendo queimas de palha da cana-de-açúcar, atividades agrícolas e ações para controle de pragas

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cetesb anuncia a suspensão das autorizações para queimadas controladas em todo o estado de SP, por um período de 30 dias



A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anunciou a suspensão das autorizações para queimadas controladas em todo o estado, a partir desta quinta-feira (28), por um período de 30 dias. Essa decisão tem como objetivo principal a redução dos riscos de incêndios florestais, abrangendo queimas de palha da cana-de-açúcar, atividades agrícolas e ações para controle de pragas. Durante esse intervalo, novos pedidos para queimas não serão aceitos, e a suspensão poderá ser prorrogada se a seca continuar.

Adriano Queiroz, diretor de Controle e Licenciamento da Cetesb, destacou que essa ação é uma medida preventiva, essencial para a proteção da qualidade do ar e para a mitigação dos riscos de incêndios. A iniciativa faz parte do Programa SP sem Fogo, que tem como meta principal a prevenção e o combate a incêndios em áreas verdes do estado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em agosto de 2025, o estado de São Paulo observou uma redução significativa de 75% no número de focos de queimadas em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Entre os dias 1º e 15 de agosto, foram registradas apenas 148 ocorrências. Essa diminuição é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo investimentos em monitoramento, condições climáticas mais favoráveis e capacitação das equipes locais.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA