Entidades policiais reagem a críticas de Ricardo Lewandowski sobre segurança pública

Durante um evento em Brasília, o ministro da Justiça afirmou que ‘a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar’

Nesta quinta-feira (20), seis associações representativas de policiais militares e delegados manifestaram descontentamento em relação às declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Durante um evento realizado em Brasília, Lewandowski afirmou que “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”, o que gerou reações negativas entre os profissionais da segurança pública, que consideraram a afirmação “absurda”.

As entidades criticaram a postura do ministro, alegando que ele está “desqualificado para o tema de segurança pública”. Os policiais também expressaram preocupação com a falta de entendimento de Lewandowski sobre a realidade enfrentada pelas forças de segurança. Além disso, os representantes das entidades sugeriram que o ministro compareça aos enterros dos policiais que perdem a vida em serviço, como uma forma de refletir sobre suas declarações.

Em resposta às críticas, o Ministério da Justiça divulgou uma nota esclarecendo que as declarações do ministro foram feitas em um contexto que envolve a falta de integração entre as informações das polícias e do Judiciário. A nota também mencionou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública busca abordar essas questões e melhorar a situação atual.

À imprensa, em João Pessoa, Lewandowski se retratou pela declaração. “Quero ressaltar agora, publicamente, que nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente, preparada. Eu disse, naquela ocasião, e a minha expressão foi pinçada fora do contexto, que as polícias têm que ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisam ser melhor informadas para que possam prender melhor, para que não haja esse fenômeno de o Judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei”, afirmou.

