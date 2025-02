Erika Hilton apresenta na Câmara a PEC para acabar com escala de trabalho 6×1

Proposta visa diminuir a carga horária no Brasil de 44 para 36 horas por semana; deputada está organizando um ‘panfletaço’ para distribuição de materiais informativos sobre a moção

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Para fortalecer sua proposta, a deputada conseguiu reunir 234 assinaturas de outros parlamentares



A deputada Erika Hilton apresentou nesta terça-feira (25) uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Câmara dos Deputados, com o objetivo de diminuir a carga horária de trabalho no Brasil de 44 para 36 horas por semana. A iniciativa visa eliminar a atual escala de trabalho 6×1, que exige que os trabalhadores atuem por seis dias seguidos, com apenas um dia de folga. A proposta de Hilton não se limita apenas à redução da carga horária, mas também sugere a adoção de uma nova jornada de trabalho, que seria de 4 dias de trabalho seguidos por 3 dias de descanso.

Essa mudança busca proporcionar uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais tempo para descanso e lazer. Para fortalecer sua proposta, a deputada conseguiu reunir 234 assinaturas de outros parlamentares, demonstrando um apoio significativo à sua iniciativa. Além disso, Hilton está planejando uma série de mobilizações em diferentes cidades do país para sensibilizar a população e os colegas sobre a importância da mudança.

Entre as ações programadas, a deputada está organizando um “panfletaço” em várias localidades, onde pretende distribuir materiais informativos sobre a proposta. Em breve, ela também anunciará um calendário de mobilização nacional, com o intuito de engajar mais pessoas na luta pelo fim da escala 6×1 e pela implementação de uma jornada de trabalho mais equilibrada.

