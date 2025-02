STF rejeita pedidos de impedimento contra Moraes, Dino e Zanin em julgamento contra Bolsonaro

Defesas apresentaram alegações de suspeição, mas o tribunal optou por prosseguir com a avaliação do caso

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)



Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram não acatar os pedidos de impedimento contra os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que estavam sendo analisados em um julgamento relacionado a uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As defesas apresentaram alegações de suspeição, mas o tribunal optou por prosseguir com a avaliação do caso. Os magistrados do STF consideraram que as alegações de impedimento eram improcedentes, ressaltando que é comum que advogados levantem questões de suspeição durante os processos. O entendimento da corte é que a tentativa de golpe de Estado é um crime que impacta toda a sociedade, o que justifica a continuidade da análise sem a necessidade de afastar os ministros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra Bolsonaro e outros 34 indivíduos, incluindo os ex-ministros Braga Netto e Mário Fernandes. As acusações incluem crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição do estado democrático de direito, todos relacionados a uma suposta trama golpista que teria surgido após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. A defesa do ex-presidente argumentou que os ministros do STF, indicados pelo atual presidente Lula, deveriam se declarar impedidos de julgar o caso. A denúncia, que envolve uma série de acusações graves, será analisada pela Primeira Turma do STF, que agora tem a responsabilidade de decidir sobre os próximos passos do processo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA