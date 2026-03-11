Erika Hilton é eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara

A deputada federal é a primeira mulher trans a presidir o colegiado e prometeu conduzir a gestão com diálogo

Jessica Marschner/Câmara dos Deputados Uma das prioridades da gestão de Erika Hilton será o enfrentamento à violência política de gênero



A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) foi eleita nesta quarta-feira (11) a nova presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A parlamentar recebeu 11 votos, enquanto 10 integrantes do colegiado votaram em branco. Ela sucede a deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG).

Em discurso de posse, Erika Hilton destacou que é a primeira mulher trans a presidir o colegiado. Disse que pretende conduzir a sua gestão com diálogo.

“Esta presidência não é só um nome, é um símbolo de uma democracia que se expande. Minha gestão tratará de todas as mulheres: das mães solo, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, indígenas e das que lutam por sobrevivência e dignidade em todos os cantos deste país”, disse a nova presidente da comissão.

A gestão de Erika Hilton também anunciou as prioridades da gestão:

Fiscalizar a rede de proteção e as Casas da Mulher Brasileira;

Enfrentar a violência política de gênero;

Promover políticas de saúde integral para as mulheres.

Além de Hilton, foram eleitas para compor a gestão anual da comissão:

Laura Carneiro (PSD-RJ) para primeira vice-presidente;

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) para segunda vice-presidente;

Socorro Neri (PP-AC) para terceira vice-presidente.

*Com informações de Agência Câmara de Notícias