Extradição de Carla Zambelli: Justiça italiana atrasa decisão e envia documento ao STF

Após audiência decisiva em Roma, tribunal italiano ainda não divulgou o parecer e caso vai pra análise de Alexandre de Moraes

Reprodução/TV Globo Zambelli passa por audiência na Itália



A Justiça italiana ainda não anunciou a decisão sobre o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, condenada no Brasil. O caso ganhou novos desdobramentos depois que um documento relacionado ao processo foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira. As informações foram publicadas originalmente no site MDnews.

O envio ocorreu após uma audiência considerada decisiva realizada na Corte de Apelação de Roma, responsável por analisar o pedido apresentado pelo governo brasileiro.

Durante a sessão, o tribunal encerrou a fase de debates do processo de extradição de Carla Zambelli e informou que o colegiado de juízes teria até cinco dias úteis para apresentar um parecer. Esse prazo, porém, terminou sem que a decisão fosse anunciada.

A audiência aconteceu no dia 11 de fevereiro e foi concluída no dia seguinte, após manifestações do Ministério Público italiano, dos advogados da defesa e de representantes ligados ao pedido de extradição apresentado pelo Brasil.

Durante a sessão, a acusação chegou a questionar a legitimidade da cidadania italiana de Zambelli, classificando o reconhecimento do documento como uma possível “cidadania de fachada”.

A defesa contestou o argumento e sustentou que a ex-deputada tem direito à proteção da legislação italiana por possuir cidadania reconhecida pelo princípio do jus sanguinis, que garante nacionalidade a descendentes de italianos.

Após o encerramento da audiência, um documento foi encaminhado às autoridades brasileiras e chegou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator de processos relacionados à ex-parlamentar no STF. O conteúdo ainda não foi divulgado oficialmente.

Especialistas apontam duas possibilidades principais:

• o documento pode trazer informações preliminares sobre a decisão da Justiça italiana;

• ou o tribunal pode estar solicitando novas garantias ao governo brasileiro antes de decidir sobre a extradição.

Em processos desse tipo, a Justiça italiana costuma pedir detalhes sobre condições de custódia, presídio onde o extraditado cumpriria pena e regras do sistema penitenciário.

A demora causa incômodo jurídico à defesa da parlamentar, que está presa na Itália desde julho de 2025.

Governo brasileiro acompanha processo

O pedido de extradição de Carla Zambelli é acompanhado pelo governo brasileiro por meio de equipes jurídicas e diplomáticas.

Um dos escritórios que atua na Itália em apoio ao pedido é o Michele Gentiloni Silveri, contratado para representar os interesses da Advocacia-Geral da União (AGU) no acompanhamento jurídico do processo perante as autoridades italianas.

Condenações no Brasil

Carla Zambelli foi condenada pelo STF em dois processos:

• 10 anos de prisão pelo envolvimento na invasão e manipulação de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

• 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir um homem armada no centro de São Paulo, em episódio ocorrido em outubro de 2022, com condenação já transitada em julgado.

O que acontece agora?

A decisão final da Justiça italiana deverá definir se a ex-deputada será extraditada para o Brasil ou se permanecerá no país europeu enquanto novos recursos forem analisados.

O caso segue em análise na Corte de Apelação de Roma, e a decisão pode ser divulgada a qualquer momento.

*correspondente MDnews na Itália