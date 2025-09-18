Jovem Pan > Notícias > Política > Escola superior da AGU promove seminário de direito administrativo sancionador

Escola superior da AGU promove seminário de direito administrativo sancionador

Encontro reuniu autoridades, juristas e especialistas para debater os desafios contemporâneos do tema, como aplicação da lei anticorrupção, integridade na administração pública e o papel da advocacia pública

  • Por Aline Becketty
  • 18/09/2025 16h06 - Atualizado em 18/09/2025 16h11
  • BlueSky
Wesley Macallister/Ascom AGU predio Advocacia Geral da União AGU Wesley Macallister Ascom AGU A programação seguiu com painéis sobre compliance, acordos de leniência e os limites da reforma da lei de improbidade

A escola superior da Advocacia-Geral da União (AGU) promoveu, nesta quarta-feira (17), em Brasília, o primeiro seminário de direito administrativo sancionador. O encontro reuniu autoridades, juristas e especialistas para debater os desafios contemporâneos do tema, como aplicação da lei anticorrupção, integridade na administração pública e o papel da advocacia pública após a reforma da lei de improbidade administrativa. O direto administrativo sancionador é um ramo novo no Brasil e que regula a aplicação de sanções a pessoas físicas ou jurídicas que descumpram normas ou obrigações impostas pelo estado.

Durante o evento, aconteceu também o lançamento da obra coletiva “Novos Rumos do Direito Administrativo Sancionador”, organizada pela escola superior da AGU. O livro conta com textos de referência na área e um artigo inédito do professor Fábio Medina Osório.

O advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman, e o diretor da escola, João Carlos Souto, destacaram a contribuição de Fábio Medina Osório para a consolidação do direito administrativo sancionador no Brasil. “A décima edição de sua obra clássica, lançada recentemente, é um marco na discussão sobre improbidade administrativa e combate à corrupção”, diz Flávio Roman.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O seminário destacou ainda a relevância das políticas de integridade na gestão pública e os impactos da lei anticorrupção, temas abordados por especialistas da AGU e da advocacia pública, como a presidente da Comissão de Ética da AGU, Mariana Montenegro. A programação seguiu com painéis sobre compliance, acordos de leniência e os limites da reforma da lei de improbidade. O evento reforça o papel da escola da AGU como espaço de reflexão e produção de conhecimento jurídico.

Leia também

Dino cobra da AGU e TCU plano de fiscalização para 'emendas Pix' e dá prazo de 15 dias para cronograma
Simone Tebet diz esperar que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >