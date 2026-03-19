‘Espero que a disputa seja de programa contra programa’, diz Temer sobre eleições

O ex-presidente também disse que é necessária fiscalização do BC pra evitar novo caso Master

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Michel Temer disse esperar que o processo eleitoral contribua para reduzir tensões



O ex-presidente Michel Temer disse esperar que as eleições de 2026 sejam uma disputado de programa contra programa “em vez de nome contra nome”. “Eleitorado quer saber o que cada candidato pensa e propõe para o país”, disse, em São Paulo, durante o lançamento do livro “O sol brilhou à noite – A trajetória do líder afro-brasileiro José Vicente” escrita por Ricardo Viveiros

O ex-presidente também disse esperar que o processo eleitoral contribua para reduzir tensões. “Que a eleição seja um momento de encontrar paz e evitar radicalizações, que não ajudam ninguém”, completou. Questionado se Flávio Bolsonaro seria uma versão mais moderada do pai, não respondeu.

Temer avaliou que eventuais mudanças de candidaturas às vésperas da votação não devem ter grande impacto. Para ele, o eleitor costuma decidir o voto nos últimos dias. “Acho que isso não altera muito porque o eleitor define sua escolha quatro ou cinco dias antes. Se saem dois, três ou quatro candidatos, isso não representa uma mudança significativa”, disse.

Perguntado sobre as polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-mandatário destacou a importância do respeito às normas que regem a magistratura. Segundo ele, a legislação atual deve ser seguida, embora possa passar por ajustes. “Existe uma lei que organiza a magistratura e ela deve ser obedecida. De tempos em tempos, pode ser aperfeiçoada, desde que haja consenso”, afirmou.

Temer também comentou sobre o Banco Master e a atuação do Banco Central do Brasil na fiscalização do sistema financeiro. Sem apontar falhas diretas, o político disse que situações como essa servem de alerta.

“Mais do que nunca, é importante a fiscalização do Banco Central. Não estou dizendo que houve falha, mas alguns episódios chamam a atenção e reforçam a importância do sistema financeiro para o equilíbrio do país”, declarou.

As falas ocorreram em meio às movimentações políticas que já começam a ganhar força com a aproximação das eleições de 2026, em um cenário de discussões sobre economia, instituições e o rumo do país.