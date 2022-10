‘Espero uma vitória decisiva de Lula e do PT’, declara ativista norte-americana Angela Davis

Durante entrevista, ela ainda pontuou que diversas nações depositam no Brasil uma esperança para o futuro e celebrou o legado de Marielle Fanco

Divulgação/Boitempo Angela Davis é conhecida por seu ativismo anticapitalista, antirracista e feminista



Um dos principais nomes do movimento feminista e ativista pelos direitos de pessoas negras, a filosofa norte-americana Angela Davis afirmou que espera a vitória de Lula (PT) nas eleições brasileiras de 2022. Durante entrevista ao podcast Mano a Mano, de Mano Brown, publicado nesta sexta-feira, 28, ela analisou que existe uma expectativa internacional muito grande em relação ao rumo que o Brasil deve tomar e o impacto mundial da disputa presidencial. “Eu certamente espero que a eleição seja concluída com uma vitória decisiva de Lula e do Partido dos Trabalhadores. E acrescento que, há bastante tempo, muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países ao redor do mundo olharam para o Brasil como a esperança para o nosso futuro. Por muito tempo, a África do Sul foi esse farol de esperança durante a luta contra o apartheid e o esforço para eleger Nelson Mandela. Ainda tem esperança na África do Sul, embora as coisas estejam muito mais complicadas do que jamais poderíamos ter imaginado, principalmente devido ao impacto dos financiadores internacionais, do Banco Mundial, do FMI e os esforços visando garantir que a África do Sul caminhe em uma direção capitalista. Assim, para muitas pessoas, essa esperança foi transferida para o Brasil”, pontuou a filosofa. Angela ainda acrescentou que espera um resultado positivo nas eleições brasileiras, mas que é importante lembrar que não são necessariamente os chefes de estado, presidentes e líderes de corporações que impulsionam o curso da história. Ela ressalta que as massas de pessoas que se reúnem em luta que possuem esse poder e defendeu a proteção dos direitos reprodutivos das mulheres. “Eu amo o legado de Marielle Franco e acho que em todas as partes do mundo as pessoas admiram esse legado, que envolve reunir lutas contra o racismo, em prol da justiça de gênero, em prol da justiça reprodutiva, lutas para salvar o planeta e, claro, lutas em prol das pessoas da classe trabalhadora em todos os lugares”, finalizou.