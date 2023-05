Esposa confessa e diz que Cid fez registro falso em carteira de vacinação

Em depoimento à Polícia Federal, Gabriela Cid admitiu que entrou nos Estados Unidos com documento fraudado

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro



Gabriela Santiago Cid, mulher do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, confirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que usou certificado de vacinação contra a Covid-19 falso e afirmou que a responsabilidade pela inserção dos dados fraudados é de seu marido, ex-auxiliar de Bolsonaro. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. A mulher do militar foi ouvida na tarde desta sexta-feira 19 na sede da PF, em Brasília, no âmbito do inquérito que apura suposto esquema de fraudes em cartões de vacina contra o coronavírus, que teria beneficiado, inclusive, o ex-mandatário do país e sua filha Laura, menor de idade. A oitiva de Gabriela durou pouco mais de duas horas. Aos policiais, ela disse que usou a carteira de vacinação falsa em viagem que fez a cidade de Orlando, no Estados Unidos, em dezembro do ano passado.

Devido ao processo envolvendo o marido, Gabriela estaria “muito” irritada, o que teria deixado “estremecida” a relação do casal. Até então, a expectativa era de que ela ficasse em silêncio no depoimento. O nome da mulher do ex-ajudante de Bolsonaro aparece nos autos da investigação, citada em mensagens do militar, nas quais ele faz tentativas de inserir registros falsos de aplicação de vacina em nome da esposa. Nesta quinta-feira 18, Mauro Cid ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal. O tenente-coronel do Exército está preso desde o dia 3 de maio após ser alvo da Operação Venire, da PF. Agora, a estratégia da defesa é tentar negociar uma espécie de delação premiada, no objetivo de atenuar uma possível condenação do militar.