Esquema de segurança e gritos de ‘o capitão voltou’: como foi a chegada de Bolsonaro no Brasil

Centenas de apoiadores do ex-presidente foram até o Aeroporto Internacional de Brasília para recepcionar o ex-mandatário em seu retorno ao país

EDUARDO TEIXEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores usavam roupas verde e amarelas, erguiam cartazes e entoavam palavras de ordem



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil depois de passar quase três meses nos Estados Unidos. O ex-mandatário embarcou na noite de quarta-feira, 29, e chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 em um voo comercial vindo de Orlando. Segundo relatos publicados nas redes sociais, Bolsonaro conversou com fãs antes de embarcar, foi aplaudido dentro do avião e tirou foto com alguns dos cerca de 180 passageiros que estavam na aeronave. Ao chegarem no aeroporto, agentes do Corpo de Bombeiros e do setor de inteligência da Polícia Militar conduziram a saída de Bolsonaro pelo fundo do hangar da Polícia Federal (PF). Segundo informações do repórter Bruno Pinheiro, a decisão foi tomada para garantir a segurança do ex-mandatário.

Com isso, o ex-presidente não passou pela área de desembarque internacional do aeroporto e, consequentemente, não cumprimentou os centenas de apoiadores que estavam no local o esperando. No local, os apoiadores entoaram diversos gritos de “mito”. Em outros momentos, os apoiadores do ex-presidente cantaram o hino nacional e criticaram o presidente Lula (PT), cantando: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Depois de serem informados que o presidente não estava mais no aeroporto, o grupo se dispersou. O esquema de segurança contou com bloqueios em vias próximas às instalações do aeroporto, o que, segundo apoiadores do presidente, impediu que mais pessoas fossem recepcionar Bolsonaro.

Depois de desembarcar, Bolsonaro seguirá para a sede do PL, onde foi recebido por sua mulher, Michelle Bolsonaro, e por uma comitiva do partido. Dentre os membros do grupo que recepcionou Bolsonaro, estavam o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro general Braga Netto. No local, também se encontrou com parlamentares que o apoiaram nas eleições, incluindo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Enquanto Bolsonaro cumprimentava aliados, os parlamentares entoaram o canto: “O capitão voltou”. Os arredores da sede do partido também ficaram cheios de apoiadores do ex-presidente. No trajeto até o local, Bolsonaro foi recebido com gritos de apoio de pedestres, buzinas de carro e bandeiras do Brasil.

Veja vídeos da chegada de Bolsonaro ao país:

Segundo a mídia marrom podre de esquerda, não tinha ninguém esperando Bolsonaro no aeroporto! 🇧🇷💪🏻🔥 pic.twitter.com/5oi0uqTHf4 — Mauricio Agnoletti🇧🇷🇮🇹 (@mauricioagnolet) March 30, 2023

Presidente Jair Bolsonaro sendo recebido por parlamentares na sede do PL em Brasília. pic.twitter.com/KtDd6G2UMj — Jouberth Souza 🇧🇷 (@Jouberth19) March 30, 2023