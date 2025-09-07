Jovem Pan > Notícias > Política > Esquerda vai às ruas de verde e amarelo, e Flávio Bolsonaro ironiza: ‘Fizemos milagre’

Esquerda vai às ruas de verde e amarelo, e Flávio Bolsonaro ironiza: ‘Fizemos milagre’

Bandeiras do Brasil e camisa da seleção dividiram espaço com estandartes de movimentos sociais em ato na Praça da República; um dos pontos altos foi bandeirão típico de estádios de futebol

  • Por da Redação
  • 07/09/2025 15h14 - Atualizado em 07/09/2025 17h01
  • BlueSky
Leandro Chemalle/Thenews2/Estadão Conteúdo Centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda realizam ato na Praça da República Centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda realizam ato na Praça da República

O 7 de Setembro deste ano evidenciou a disputa pelos símbolos nacionais entre governo e oposição. Em São Paulo, partidos e movimentos de esquerda ocuparam a Praça da República com cerca de 8,8 mil pessoas, segundo monitoramento do Cebrap em parceria com a USP. No ato, organizado pela Frente Povo Sem Medo e por centrais sindicais, bandeiras do Brasil dividiram espaço com estandartes de movimentos sociais como o MST e o MTST.

A estratégia de adotar o verde e amarelo foi defendida pelo presidente Lula e reforçada por lideranças presentes, como Guilherme Boulos (PSOL), Luiz Marinho (PT), Érika Hilton (PSOL) e o ministro Paulo Teixeira, que vestia a camisa da seleção brasileira. “Há 11 anos, a direita tirou a bandeira do povo brasileiro e bate continência para os Estados Unidos. A bandeira verde e amarela é nossa”, disse Teixeira.

Um dos pontos altos foi a entrada de uma bandeira gigante do Brasil, típica de estádios de futebol. Para Ana Paula Perles, da coordenação nacional do MTST, o gesto mostrou que “não somos brasileiros de segunda classe”. Já Boulos afirmou que os símbolos nacionais haviam sido “sequestrados por falsos patriotas” e agora voltavam a representar soberania e defesa dos interesses do país.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro discursava diante de apoiadores do pai, Jair Bolsonaro, e ironizava o uso das cores pela esquerda. “O fato de vocês estarem aqui hoje já fez o primeiro milagre: já fez petista vestir a camisa verde e amarela do Brasil”, afirmou, em tom crítico ao governo Lula. O contraste entre os atos expôs a apropriação simultânea dos mesmos símbolos por campos opostos, num momento em que Bolsonaro enfrenta julgamento no Supremo Tribunal Federal pelos atos de 8 de Janeiro e Lula busca ampliar a base popular em defesa da soberania nacional.

Leia também

Flávio Bolsonaro diz que ministros do STF 'sabem que Moraes foi longe demais'
Malafaia compara anistia na ditadura militar com campanha atual de aliados de Bolsonaro

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >