Flávio Bolsonaro diz que ministros do STF ‘sabem que Moraes foi longe demais’

Filho do ex-presidente criticou o Supremo por agir de ‘forma excessiva’, negou tentativa de golpe e conclamou apoiadores a manter a mobilização nas ruas e na internet

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), discursa durante manifestação em apoio ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) discursou neste domingo (7) em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em tom enfático, Flávio afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem agido de forma excessiva e que seu pai é vítima de perseguição política. “Todos no Supremo sabem que Alexandre de Moraes foi longe demais. Todos no Supremo sabem que Bolsonaro é inocente. Todos no Supremo sabem que não houve tentativa de golpe aqui no nosso Brasil”, declarou o senador.

O filho do ex-presidente também conclamou apoiadores a manter a mobilização nas ruas e na internet: “Nós vamos continuar ocupando as ruas, vamos continuar dominando a internet, usando a verdade ao nosso lado, porque somos os verdadeiros defensores da democracia e vamos vencer no final. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.” O evento reuniu milhares de pessoas na orla de Copacabana, em um ato marcado por críticas ao Judiciário e pela defesa de anistia aos investigados e condenados por participação nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.