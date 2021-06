‘Estamos com o problema da maior crise hídrica da história do Brasil’, diz Bolsonaro

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 3, o presidente caracterizou a situação como ‘mais um azar’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira, 3, que o Brasil está vivendo a maior crise hídrica de sua história.”Apesar dos problemas, o Brasil está indo bem. Tem gente incomodado com isso. Na energia, estamos com o problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Mais um azar. Apesar disso, está indo bem”, disse a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Aproveitando a folga do feriado de Corpus Christi, Bolsonaro foi à missa em uma igreja localizada na cidade de Formosa, em Goiás. Por volta do meio dia, ele retornou para a residência oficial da Presidência.

Em 28 de maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$6,243 para cada 100kWh consumidos. “Maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN), registrando condições hidrológicas desfavoráveis. Junho inicia-se com os principais reservatórios do SIN em níveis mais baixos para essa época do ano, o que aponta para um horizonte com reduzida geração hidrelétrica e aumento da produção termelétricas. Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológico e o preço da energia no mercado de curto de prazo, levando à necessidade de acionamento do patamar 2 da Bandeira Vermelha”, comunicou em nota a agência.