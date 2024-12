Estudo revela recorde de violência política no Brasil em 2024

Durante os três meses de campanha eleitoral, 75% dos casos de violência foram contabilizados, com uma média de 17 incidentes diários na semana que antecedeu o primeiro turno

Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo As ameaças representam 40% dos casos registrados, seguidas por atentados, que aumentaram 42% desde 2020, totalizando 23% das ocorrências



A violência política no Brasil, que já havia sido evidenciada pelo assassinato de Marielle Franco há seis anos, continua a se agravar. Um estudo recente revelou que, em 2024, o país registrou um número alarmante de 558 incidentes relacionados a políticos e candidatos, o que equivale a quase duas ocorrências diárias. Esse aumento é notável em comparação com os anos anteriores, refletindo uma tendência preocupante. Durante os três meses de campanha eleitoral, 75% dos casos de violência foram contabilizados, com uma média de 17 incidentes diários na semana que antecedeu o primeiro turno.

A utilização da violência como ferramenta para garantir e expandir privilégios políticos se tornou evidente, enquanto a resposta do Estado permanece insuficiente. A disseminação de fake news e o fortalecimento do crime organizado são fatores que agravam essa situação. As ameaças representam 40% dos casos registrados, seguidas por atentados, que aumentaram 42% desde 2020, totalizando 23% das ocorrências. Um caso notório foi o do prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, que foi baleado durante sua campanha, evidenciando a gravidade do cenário.

O relatório aponta que prefeitos e vices são os mais afetados, somando 34% das vítimas. A violência política não discrimina, atingindo representantes de diversas ideologias, com destaque para o PT e o União Brasil. Além disso, 38% das vítimas são mulheres cis e transgênero, que enfrentam um número maior de ataques verbais e emocionais, enquanto os homens são mais frequentemente alvo em espaços públicos.

Para enfrentar essa crescente onda de violência, o estudo sugere a implementação de medidas preventivas, como programas voltados ao combate à violência, campanhas de conscientização contra discursos de ódio e suporte às vítimas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira