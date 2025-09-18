Jovem Pan > Notícias > Política > EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU em Nova York

EUA liberam visto de Padilha para acompanhar Lula em evento da ONU em Nova York

Em agosto, o governo Trump cancelou o visto da esposa e da filha de 10 anos do ministro; à época, Padilha estava com o visto vencido desde 2024 e, portanto, não era passível de cancelamento

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 19h32
  • BlueSky
Tânia Rêgo/Agência Brasil Alexandre Padilha Ministro também foi convidado a participar da Organização Panamericana da Saúde (Opas), que acontece em setembro em Washington

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta quinta-feira (18) o visto norte-americano necessário para que possa acompanhar a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), agendada para a próxima semana em Nova York. “Recebi o visto hoje. Uma obrigação de um país que tem um acordo-sede com um organismo internacional. Tem que garantir o acesso de uma autoridade que é convidada para o evento”, disse, em coletiva de imprensa em Brasília.

Padilha foi escalado para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja aos Estados Unidos em meio a um período de tensão entre os governos brasileiro e norte-americano – sobretudo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro também foi convidado a participar de conferência da Organização Panamericana da Saúde (Opas), que acontece em setembro na capital norte-americana de Washington.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Entenda

Em agosto, o governo do presidente Donald Trump cancelou o visto da esposa e da filha de 10 anos de Padilha. À época, o ministro estava com o visto vencido desde 2024 e, portanto, não era passível de cancelamento. Na mesma semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados à implementação do programa Mais Médicos.

Foram cancelados os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e do ex-assessor de Relações Internacionais da pasta e atual coordenador-geral para 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), Alberto Kleiman. Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, justificou que os servidores teriam contribuído para um “esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano” por meio do Mais Médicos.

*Com informações da Agência Brasil
Publicado por Carol Santos

Leia também

'Tô nem aí', diz ministro da Saúde sobre visto para os Estados Unidos
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >