Tarcísio afirma que decretos de Lula sobre marco do saneamento são um retrocesso

Governador de São Paulo também falou sobre a possibilidade de privatização da Sabesp; na próxima semana, o mandatário vai à Nova York em busca de investimentos para o Estado

BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Declaração foi dada pelo governador durante evento de inauguração da rede de esgoto em Franco da Rocha



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avaliou as suspensões dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Marco do Saneamento Básico como positivas. Para o governador, as normas são consideradas um retrocesso. “Eu acho um retrocesso, porque a gente está estimulando a permanência de empresas públicas sem aquelas contrapartidas necessárias. Entendo que temos que criar um regime de incentivos para universalizar o saneamento. Mantém um regimo de muito tempo que, no final das contas, deixou o saneamento básico estagnado”, disse Tarcísio. As declarações foram dadas durante evento de inauguração da rede de esgoto da Sabesp em Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo. O governador também visitou as obras do piscinão para contenção de enchentes, dando aval para a construção de mais um.

O governo de São Paulo avalia que a criação de mais um sistema de esgoto da Sabesp em Franco da Rocha deva beneficiar 115 mil pessoas, com investimento de R$ 40 milhões. A respeito da privatização da Sabesp, Tarcísio disse que o processo ainda está em análise. “Vamos tirar as nossas próxprias conclusões em cima do estudo, confirmar nossas hipóteses e, a partir daí, levar aos prefeitos aquilo que o estudo nos apresentou. Se a gente tiver incentivos suficientes, […] tenho certeza que o diálogo será muito mais fácil”, concluiu Tarcísio. Na próxima semana, o governador viaja para Nova York, onde buscará incentivos para o Estado de São Paulo. Um dos principais objetivos é atrair recursos para a revitalização do centro da capital paulista.

*Com informações da repórter Camila Yunes