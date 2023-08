Ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles morre aos 88 anos

Político estava internado Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense

Edilson Rodrigues/Agência Senado Francisco Dornelles morreu aos 88 anos nesta qurta-feira



Francisco Dornelles, presidente de honra dos Progressistas (PP) e ex-governador do Rio de Janeiro, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Luizinho. “Amigo, líder, ídolo… O maior político da história do Rio de Janeiro! Francisco Dornelles era um guia e um exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe e ilumine Dona Cecília e todos os seus familiares”, escreveu Luizinho em seu Instagram.

Natural de Belo Horizonte, Dornelles respirava política. Foi ministro da Fazenda, senador da República, deputado federal e governador do Rio. Sobrinho de Tancredo Neves, o político assumiu o comando da Receita Federal em 1979, onde foi mantido por seis anos no cargo. Foi ministro da Fazenda, em 1985, no primeiro governo civil após 21 anos de Ditadura Militar. Em 1996, foi nomeado para o Ministério da Indústria e Comércio quando estava no PPB, hoje PP. Na ocasião, ele apoiou o partido do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que era seu adversários nos tempos de Constituinte. Foi nomeado ministro da Fazenda após o fim da Ditadura Militar. Assumiu o Ministério do Trabalho durante o segundo mandato de FHC. Anos depois, em 2006, Dornelles foi eleito senador do Rio de Janeiro. Dez ano depois, se elegeu vice-governador do Rio na chapa de Luiz Fernando Pezão. Ele assumiu o comando do governo após a prisão de Pezão, nas últimas semanas de mandato, em 2018. Também exerceu o cargo de deputado federal por cinco vezes, entre 1987 e 2003. Dornelles também fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, ajudando a aprovar a Constituição Federal de 1988.