Ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos de câncer de estômago

Velório será aberto ao público no Palácio Piratini, em Porto Alegre, na quarta-feira

Pedro França/Agência Senado Eliseu Padilha, ex-ministro da Casa Civil, morreu nesta segunda-feira



O ex-ministro e advogado Eliseu Lemos Padilha, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 77 anos vítima de um câncer no estômago. Eliseu foi ministro-chefe da Casa Civil durante o governo de Michel Temer e também trabalhou nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. Eliseu também foi deputado federal pelo MDB por quatro mandatos, sendo em 2002 o mais votado do RS. Ele deixa esposa, seis filhos e cinco netos. O velório do político será aberto ao público no Palácio Piratini, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na quarta-feira, dia 15, das 10h às 17h (horário de Brasília). O ex-ministro estava internado em estado grave e descobriu o câncer no mês passado. Vice-governador do RS, Gabriel Souza, lamentou a partida de Eliseu a quem definiu como um “líder que sempre acreditou nos seus”. A mulher do ex-ministro, Simone Camargo, disse em publicação que “perdeu o amor da sua vida”.