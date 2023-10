Ex-senador é preso em Goiás por suspeita de mandar matar mãe da própria filha

Telmário Mota, de Roraima, era procurado pela polícia, que tenta esclarecer homicídio de Antônia Araújo Souza, morta com tiro na cabeça em setembro

Geraldo Magela/Agência Senado Ex-senador Telmário Mota durante pronunciamento em sessão deliberativa da Casa



O ex-senador Telmário Mota, de Roraima, foi preso na noite desta segunda-feira, 30, na cidade de Nerópolis, em Goiás. Ele é acusado de ter mandado matar a mãe de sua própria filha, Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos. Em 2022, sua filha o acusou de estupro. Após a Justiça decretar prisão preventiva de Telmário, a Polícia Civil de Roraima (PCRR), em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, deflagrou nesta segunda a operação “Caçada Real” para prender o ex-parlamentar. No entanto, a polícia não deu mais detalhes sobre a prisão. Em nota oficial, a PCRR afirma que as diligências “visam esclarecer a execução de Antônia Araújo Sousa, de 52 anos, ocorrido no dia 29 de setembro deste ano, no bairro Senador Hélio Campos. A mulher saiu de casa quando foi abordada por um homem que perguntou o seu nome e, ao confirmar, ela foi atingida com um único tiro na cabeça”. Telmário tem 65 anos e foi senador da República por oito anos, tendo sido eleito em 2014 como o senador mais bem votado da história do seu Estado – no pleito de 2022, ele ficou na terceira colocação. Além de Telmário Mota, a polícia também procura pelo seu sobrinho Harrison Nei Correa Mota, conhecido como Ney Mentira, que é acusado de organizar e executar o crime, e pela ex-assessora do parlamentar, Cleidiane Gomes da Costa, acusada de ter monitorado a vítima nos dias que antecederam os fatos.