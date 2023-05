Exclusivo: Randolfe vai chamar Jean Wyllys para se reaproximar de Lula

Senador amapaense está preocupado sobre sua relação com o governo depois de entrar em atrito com a ministra Marina Silva

Randolfe Rodrigues é o líder do governo no Congresso



Prestes a desembarcar no Brasil, o ex-deputado federal Jean Wyllys poderá ser a peça-chave para uma tentativa do senador Randolfe Rodrigues (Amapá) de aproximação maior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo. Wyllys é amigo do senador amapaense e também da primeira-dama Janja, que já separou um cargo no Palácio do Planalto para acomodar o ex-deputado. De volta ao país, ele deverá assumir a função de assessor pessoal da primeira-dama. Jean Wyllys abandonou o mandato de deputado federal em 2019, em meio ao governo de Jair Bolsonaro, denunciando ameaças de morte contra ele. Em seguida, viajou para o exterior, auto intitulando-se um exilado político.

Desde o imbróglio criado no governo envolvendo rusgas com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Randolfe tem andado preocupado com sua reputação no governo federal. Na semana passada, o Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama) negou pedido de licença da Petrobras para explorar petróleo na bacia do Foz Amazonas, na margem equatorial do país, região litorânea entre o Rio Grande do Norte e o Pará. Por abranger também o Amapá, o senador se sentiu ignorado ao saber que Marina teria interferido na decisão do Ibama sem antes negociar com os representantes amapaenses. No dia seguinte à negativa sobre a exploração, o senador anunciou sua desfiliação da Rede Solidariedade, partido de Marina. Embora tenha ganhado de Lula a liderança do governo no Congresso e de já ter feito parte do Partido dos Trabalhadores (PT), o senador nunca chegou a ser tão próximo do presidente da República. Com a chegada do amigo e a possibilidade de um contato mais próximo com Janja, ele espera finalmente ter a oportunidade.