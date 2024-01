Exonerado da Justiça, Tadeu Alencar faz carta de despedida a Segurança Pública: ‘Entrar e sair é procedimento de rotina’

Cargo será assumido por Mário Luiz Sarrubbo, procurador-geral de Justiça de São Paulo

Foto/reprodução: @TadeuAlencarPE/X Tadeu Alencar deixa o Ministério da Justiça



O agora ex-Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar, fez, nesta quinta-feira, 18, uma carta de despedida do cargo, que agora será ocupado pelo procurador, Mário Luiz Sarrubbo, na equipe do ministro Ricardo Lewandowski, que assumirá a pasta no lugar de Flávio Dino. “Reza a tradição republicana, via de mão dupla, que entrar e sair dos governos é procedimento de rotina na administração pública. E por isso é inconteste a prerrogativa do Ministro Lewandowski de compor ampla e livremente a sua equipe”, escreveu Alencar, em um post do X (antigo twitter).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já havia mencionado que Lewandowski terá autonomia para escolher quem o acompanhará nos trabalhos no MSJP, Tadeu Alencar parabenizou a escolha do ministro. “Que se registre a ótima escolha feita para a Senasp, do Procurador Mário Sarrubbo, destacado quadro do Ministério Público brasileiro, com quem tenho fraternas relações e a quem já cumprimentei, desejando todo o sucesso, assegurando-lhe que vai encontrar um trabalho sério, dedicado, coletivo, apontando caminhos para a segurança pública no Brasil, trabalho este que será importante para a desafiadora missão que vai enfrentar”, disse.

A equipe completa será apresentada até o dia 1° de fevereiro, data marcada para a posse do novo chefe da Justiça. Até o momento, foi confirmado também o nome de Ana Maria Alvarenga, para assumir a chefia do gabinete. Manoel Carlos de Almeida está sendo sondado para substituir Ricardo Cappelli, como secretário-executivo.