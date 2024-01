Lewandowski começa a montar equipe do Ministério da Justiça na próxima semana

Primeira escolhida é Ana Maria Alvarenga, que assumirá o cargo de chefe de gabinete; há expectativa de aumentar o número de mulheres na pasta

ANDRÉ VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Lula anuncia Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e da Segurança Pública



O Ministério da Justiça e Segurança Pública terá um novo comandante a partir de 1º de fevereiro. O escolhido para assumir o cargo é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Ele já está em busca de profissionais para compor sua equipe e deve anunciar os nomes na próxima semana. A primeira escolhida para integrar o ministério é Ana Maria Alvarenga, que assumirá o cargo de chefe de gabinete. Além dela, outros nomes estão sendo sondados, como Manoel Carlos de Almeida Neto, Benedito Mariano e Georghio Alessandro Tomelin. Há uma expectativa de aumento do número de mulheres na pasta. Lewandowski enfrentará grandes desafios à frente do ministério. Um deles é reverter a crise na segurança pública, que tem sido uma preocupação constante no país. Além disso, o novo ministro terá que lidar com a segurança nas redes sociais, um tema cada vez mais relevante e complexo.