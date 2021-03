Fachin levará ao plenário do STF denúncia contra Arthur Lira

Deputado é investigado na Operação Lava Jato por corrupção passiva; o parlamentar terá 15 dias para se manifestar sobre a denúncia

Marcelo Camargo/Agência Brasil O ministro Edson Fachin aceitou a denúncia oferecida pela PGR contra o deputado Arthur Lira



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin aceitou, nesta terça-feira, 2, denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Lira é investigado na Operação Lava Jato por corrupção passiva, por supostamente ter recebido vantagem indevida de cerca R$1,5 milhão da Construtora Queiroz Galvão. Além do deputado, os empresários Francisco Ranulfo e Henry Hoyer de Carvalho e os colaboradores Leonardo Meireles e Alberto Youssef, também foram denunciados no inquérito. Eles terão um prazo de 15 dias para se manifestar sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Após apresentação da denúncia, a PGR se manifestou pela rejeição da peça, por ausência de justa causa, por entender que não há prova nos autos da relação entre Lira e a construtora. O ministro Fachin, em sua decisão, observou que a manifestação não é relevante a ponto de alterar a situação processual, nem de viabilizar sua atuação monocrática no sentido de retirar do Plenário do STF a possibilidade de examinar a denúncia ofertada.