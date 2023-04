Fachin segue Moraes e vota para tornar réus mais 200 denunciados pelo 8 de Janeiro; placar é de 3 a 0

Ministro Dias Toffoli também acompanhou o relator do caso; julgamento realizado em plenário virtual tem término previsto para 2 de maio

Foto: Abdias Pinheiro/ Ascom /TSE Em função de aposentadoria de Ricardo Lewandowski, dez ministros estão aptos a votar



O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor de tornar réus mais 200 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. O voto do magistrado foi registrado nesta quinta-feira, 27, e seguiu o posicionamento do relator do caso, Alexandre de Moraes. Anteriormente, o ministro Dias Toffoli também já havia votado a favor de tornar os denunciados réus. O placar está 3 a 0 pela para tornar os manifestantes réus. O julgamento começou no plenário virtual da Corte na terça-feira, 25, e os demais ministros têm até o dia 2 para inserirem seus votos no sistema. Como a Jovem Pan mostrou, na próxima semana a Corte vai iniciar o julgamento de outros 250 denunciados, também envolvidos e suas ações na invasão de 8 de Janeiro. A sessão terá início em 3 de maio, às 00h, e será encerrada às 23h59 de 8 de maio. Até o momento, 100 denunciados já se tornaram réus, por 8 votos contra 2 – sendo os ministro Nunes Marques e André Mendonça os únicos a se posicionarem de maneira contrária. Em função de aposentadoria de Ricardo Lewandowski, dez ministros estão aptos a votar. Desde que a invasão a sede dos Três Poderes, foram presos 1.406 pessoas por participação aos atos e, destas, 181 homens permanecem detidos no Complexo da Papuda e 82 mulheres no presídio de Colméia. Além dos detidos, outras 31 pessoas foram presas em operações policiais.