‘Fala uma coisa, faz outra’, diz oposição sobre discurso de Lula contra o crime

Presidente conversou sobre iniciativas conjuntas para o combate a organizações criminosas na última terça-feira com Donald Trump

Divulgação/Câmara dos Deputados Parlamentares da oposição, porém, acusam Lula de fazer exatamente o contrário dentro do Brasil



Membros da oposição criticaram, nesta terça-feira (3), as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à ligação feita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista afirmou que discutiu sobre iniciativas conjuntas para o combate do crime organizado com o líder americano. Parlamentares da oposição, porém, acusam Lula de fazer exatamente o contrário dentro do Brasil. Segundo opositores, a postura do presidente Lula é “incoerente”, e que seu governo tem adotado discursos e medidas consideradas lenientes no enfrentamento às facções e ao tráfico.

Para o vice-líder da Oposição, deputado Sanderson (PL-RS) Lula sobe no palanque e fala contra o crime, mas na prática age como se traficante fosse vítima. “Quer convencer quem? O Brasil precisa de ação, investimento e leis duras, e não de papo furado. Temos forças policiais preparadas para enfrentar o crime, mas falta vontade política desse governo que protege bandido e abandona a população.”

Na mesma linha, Rodrigo Valadares (União-SE) apontou. “Trump fala em combater o crime organizado. E Lula vai posar de defensor da lei logo agora? Esse é o mesmo presidente que vive repetindo que o ‘usuário é vítima’ e o ‘traficante é injustiçado’. É o governo que desmontou a inteligência policial e afrouxou o enfrentamento às facções. Conversar com Trump não apaga o caos que ele próprio causou na segurança pública.”

Valadares se refere a declarações dadas por Lula em Jacarta, na Indonésia, em 24 de outubro, quando afirmou que traficantes também são vítimas dos usuários de drogas. Lula depois se retratou e disse que a frase foi “mal colocada”.

Coronel Tadeu (PL-SP), que ocupa a vaga deixada por Carla Zambelli, presa na Itália após ser condenada no Brasil, falou em incoerência de Lula. “Lula falar em ‘combater o crime’ é piada pronta. O governo dele enfraquece operações, passa pano para facção e transforma criminoso em coitadinho. Agora quer posar de duro porque conversou com Trump? Conversar qualquer um conversa, mas difícil é ter coragem de enfrentar o crime sem ideologia e sem proteger aliados”.

E Capitão Alberto Neto (PL-AM) finalizou. “É muita cara de pau. Lula destruiu a inteligência, desmontou políticas de segurança e vive justificando traficante. Depois aparece dizendo que vai combater o crime ao lado de Trump. Combater como? Com discurso? O Brasil está cansado de bravata. Precisamos de governo com pulso firme, não de presidente que só muda a conversa conforme a conveniência.”