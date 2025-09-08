Criminosos do PCC que cobravam propina de moradores da Favela do Moinho são presos

Operação prendeu sete suspeitos, incluindo irmã de líder do tráfico; grupo cobrava dinheiro de moradores que aceitavam reassentamento habitacional

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Favela do Moinho, situada entre linhas de trem no centro de São Paulo, enfrenta alto grau de vulnerabilidade e condições insalubres



O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em parceria com a Polícia Militar, deflagrou uma operação que resultou na prisão de sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na Favela do Moinho, localizada no centro da capital paulista. Entre os detidos está Alessandra Moja, apontada como irmã de Leonardo Moja, conhecido como “Léo do Moinho”, líder do tráfico na região e preso em agosto do ano passado durante a Operação Salus Et Dignitas.

Segundo as investigações, Alessandra se apresentava como líder comunitária, mas atuava para defender os interesses do irmão, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). A filha de Alessandra também foi presa na operação.

Outros presos incluem José Carlos Silva, escolhido como substituto de Leonardo na liderança do tráfico; Jorge de Santana, proprietário de um bar utilizado para armazenar drogas e armas; Leandra Maria, que assumiu a liderança de uma célula do tráfico na Cracolândia; Paulo Rogério, responsável pela distribuição de drogas; e Cláudio Celestino, envolvido com o tráfico e cobrança de propinas.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. A investigação revelou que o grupo exigia dinheiro de moradores que aceitavam deixar a comunidade para viver em imóveis oferecidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O grupo agia sob as ordens de Léo do Moinho, mesmo após sua prisão.

Em abril deste ano, o governo de São Paulo lançou a Operação Dignidade e Comunidade do Moinho para oferecer moradia digna a quem vive na favela. Em junho, foram anunciados os detalhes do programa em parceria com o governo federal. Até agora, pouco mais da metade dos moradores já deixou o Moinho, mas o grupo criminoso atuava para impedir a saída dos moradores, cobrando propinas para permitir que deixassem a comunidade.

A Favela do Moinho, situada entre linhas de trem no centro de São Paulo, enfrenta alto grau de vulnerabilidade e condições insalubres. O reassentamento das famílias é uma ação para levar dignidade e segurança a essa população.

As autoridades continuam as investigações para identificar outros envolvidos e garantir a segurança dos moradores que optaram pelo reassentamento. A Coluna não conseguiu contato com a defesa das pessoas presas.

